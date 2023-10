Zimbabwe: les éléphants migrent de plus en plus à cause du changement climatique

Depuis le mois d’août, des milliers d’éléphants ont quitté le parc national de Hwange, dans l'ouest du Zimbabwe, pour le Botswana voisin, à la recherche d’eau.



La migration des animaux n’est pas un phénomène inhabituel, explique Tinashe Farawo, porte-parole des parcs nationaux zimbabwéens. « Les animaux sont toujours en train de bouger à la recherche d'eau et de nourriture. On dit qu'ils peuvent prendre leur petit déjeuner au Zimbabwe, leur déjeuner en Zambie et leur diner en Namibie… Ils n'ont pas de frontières », indique-t-il.



Mais cette année, ils sont plus nombreux à migrer et beaucoup plus tôt dans la saison. « Le vrai problème, c'est le changement climatique. En ce moment, c'est l'été, les températures peuvent atteindre les 40-45 degrés. L'année dernière, nous n'avons pas eu autant de pluie que d'habitude, et donc de nombreux points d'eau sont secs. Les animaux adorent l'eau : un éléphant peut consommer jusqu'à 300 litres d'eau par jour. Alors, ils se déplacent plus, ils vont dans les villages et cela provoque des conflits. Ils attaquent les hommes. Il y a une véritable compétition pour l'eau et la nourriture », poursuit-il.



Une compétition exacerbée par la surpopulation, selon Tinashe Farawo. Le parc de Hwange fait 14 600 km2, et abrite environ 50 000 pachydermes, soit une des concentrations les plus élevées au monde.