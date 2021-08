Zlatan Ibrahimovic a voulu revenir au PSG cet été !

«Le vrai PSG». Il y a quelques semaines, lors de la cérémonie de mariage de Marco Verratti et sa compagne, Zlatan Ibrahimovic avait posté ce message plein de nostalgie sur ses réseaux sociaux en posant aux côtés de l'Italien, Ezequiel Lavezzi, Salvatore Sirigu ou encore Javier Pastore. Et visiblement, ce n'était pas que de la communication.



Le Parisien lâche en effet une véritable bombe ce mardi. Le quotidien assure que Zlatan Ibrahimovic (39 ans) désirait revenir au Paris SG cet été. Selon les informations de la publication, son représentant Mino Raiola a sérieusement tâté le terrain à ce sujet auprès du directeur sportif parisien Leonardo au printemps.



Leonardo a dit non

Il faut dire que le buteur international suédois (118 sélections, 62 réalisations), auteur de 156 réalisations en 180 rencontres sous le maillot parisien, a adoré évoluer dans la Ville lumière, où il a été la première tête d'affiche de QSI, à son arrivée en 2012. Il y compte encore beaucoup d'amis, comme Verratti et Dario Forte, qui a longtemps été son kiné personnel.



Toutefois, rapidement, Leonardo a poliment écarté cette possibilité, ayant d'autres plans pour le club de la capitale (prolongations de Neymar, Angel Di Maria, Julian Draxler et, peut-être, Kylian Mbappé). Le géant scandinave avait pris acte de cette décision, prolongeant de son côté son bail à l'AC Milan jusqu'en juin 2022. Ibra ne connaîtra donc pas le nouveau PSG.