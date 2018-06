Zlatko Dalic, coach de la Croatie : « le Sénégal est la meilleure équipe d’Afrique »

Après la fin du match perdu par les « Lions » par (2-1), le coach croate Zlatko Dalic a adoubé l’équipe nationale du Sénégal qu’il considère comme la meilleure dans notre continent.



« Nous félicitons l’équipe sénégalaise, la meilleure d’Afrique. Elle est rapide et aujourd’hui on peut être fier de ce que nous avons fait. Le Sénégal va nous permettre de mieux gérer le match contre le Nigéria à la Coupe du Monde », a laissé entendre le sélectionneur de la Croatie. Avant d’ajouter : « Notre deuxième mi-temps était meilleur par rapport à la première. Nous avons fait de gros efforts pour revenir au score. Le Sénégal est une équipe très rapide avec Niang, Sakho et Mané ».



Les « Lions » ont causé beaucoup de problèmes aux Croates lors de la première mi-temps. Ce qui a amené à Zlatko Dalic à changer le positionnement de son milieu de terrain.



« Notre force, c’est notre milieu de terrain, mais en premier mi-temps, on a été trop lent dans la transmission. C’est pour cela qu’à la mi-temps, j’ai fait changer de position Modric et c’est de cette manière qu’on a essayé de contrer la rapidité de ces joueurs sénégalais », a-t-il conclu.