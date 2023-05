Zone d'aménagement des mécaniciens: Macky inaugure un joyau de 8 milliards FCFA

Le chef de l'Etat à procédé hier mardi à l'inauguration de la zone d'aménagement des mécaniciens et professionnels de l'automobile (Zampa).



Situé dans les terres de Ndoukoura Peul, dans la commune de Diamniadio et construite sur 62,5 hectares, la zone d'aménagement des mécaniciens peut désormais accueillir ses acteurs.



Ce projet d'un coût global de 8 milliards FCFA est porté par les ministères de l'artisanat et de la formation professionnelle. La zone dispose de 52 ateliers, 88 magasins de vente de pièces, un brigade de gendarmerie et des édifices religieux. Elle comprend aussi un bâtiment pour l'administration qui aura en charge la gestion de l'espace.



Un centre de santé pour la prise des soins médicaux des acteurs et des populations environnantes y est aussi installé.