Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

accident mortel d'une sénégalaise au Maroc : la FSF s'incline devant la mémoire d'Aida Faye Samb



accident mortel d'une sénégalaise au Maroc : la FSF s'incline devant la mémoire d'Aida Faye Samb
La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a réagi, par voie de communiqué, suite au décès de Aïda Faye Samb, survenu le samedi 3 janvier au Maroc. Le drame s'est produit lors d'un accident de la circulation sur l'axe routier reliant Rabat à Kénitra. « La victime se rendait à Tanger pour assister à la rencontre des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025) opposant le Sénégal au Soudan, afin d'apporter son soutien à l’Equipe nationale du Sénégal », indique le communiqué.
 
Face à cette disparition, l'instance dirigeante du football national a exprimé sa profonde douleur. Elle a adressé ses condoléances à la famille de la défunte, à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs du football sénégalais. « Paix à son âme », conclu le document.
Autres articles


Dimanche 4 Janvier 2026 - 18:54


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter