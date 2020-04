cet appel à l’entraide et au patriotisme lancé aux riches Africains

Lancé en Une par Le Potentiel, cet appel exhorte en effet à la solidarité nationale. Car le coronavirus est désormais « l’hôte » de la RDC, lequel pays n’est « pas en mesure d’affronter seul un ennemi aussi pernicieux », prévient ce quotidien kinois, en rappelant le « vieux dicton » selon lequel « c’est dans le malheur que l’on reconnaît ses meilleurs amis ».



Mais face aux égoïsmes comme aux mesures de barrière qui en fournissent le prétexte, Le Potentiel estime que les pays africains « doivent compter sur le patriotisme de leurs fils et filles. À défaut de milliardaires, ils ne manquent pas de millionnaires. Encore faut-il que ces derniers en aient conscience, denrée rare, pour partager ce qu’ils ont tiré du pays (…) La solidarité nationale, c’est maintenant », formule donc Le Potentiel.



Au Burkina Faso, le gouvernement s’est retrouvé en Conseil des ministres hier à Ouagadougou. La routine en temps ordinaire, mais pas en ces temps de crise du coronavirus. Et le président burkinabè a annoncé un certain nombre de mesures :



Certes, « l’hirondelle ne fait pas le printemps », et L’Observateur Paalga le souligne d’entrée de jeu, mais avec prudence, ce quotidien ouagalais voit dans la tenue d’un Conseil des ministres présentiel « peut-être un signe d’un léger mieux ».



Car dans ce pays, la pandémie du coronavirus avait « frappé le saint des saints », étant rappelé que six ministres burkinabè avaient été testés positifs, ce qui avait aussi contraint le gouvernement au confinement et donc à se réunir via visioconférences afin de ne pas donner l’impression qu’il n’y avait « plus personne à la barre du navire battant pavillon burkinabè ».



Et donc, en effet, entre autres mesures, le président burkinabè a annoncé une remise des peines de 1207 prisonniers. Il s’agit de désengorger les maisons d’arrêt « dont la surpopulation est déjà problématique en temps normal, à plus forte raison en période d’épidémie », explique L’Observateur Paalga.



Lequel quotidien se satisfait ce matin de la montée en première ligne du président Roch-Marc-Christian Kaboré. « On attendait donc le locataire de Kosyam (…) C’est chose faite depuis hier soir (…) le chef de l’Etat burkinabè a égrené un chapelet de mesures sociales, économiques et financières (…) Difficile de dire pour l’instant si cette thérapie sera suffisante (Mais) c’est sans doute des engagements qu’il faut prendre à leur juste valeur », apprécie L’Observateur Paalga.



En Côte d’Ivoire enfin, si le coronavirus envahit aussi les Unes des journaux, singulièrement, la vie politique continue comme en temps ordinaire d’enfiévrer les rédactions. Avec ces spéculations renforcées sur le cas du ministre Albert Toikeusse Mabri :



Le leader du parti gueïste UDPCI va-t-il ou non rester au sein du RHDP, cette formation politique regroupant le RDR du président Alassane Ouattara plus d’autres petits partis et quelques transfuges du PDCI, la formation historique de Félix Houphouët-Boigny ?



Selon Afrik Mag, Alassane Ouattara est « serré jusqu’au cou : une autre tête de son clan pourrait tomber ».



Se référant au journal français La Lettre du Continent, ce site écrit que le ministre ivoirien de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Albert Toikeusse Mabri, qui est « dans le viseur du RHDP depuis un moment », énonce-t-il, « pourrait se joindre à la chaîne de la rupture avec Ouattara. A peu près comme Amon Tanoh. Mais pas exactement comme lui. Parce que si ça tarde un peu plus que ça, Albert Toikeusse pourrait se voir jeté aux moussons (…) Une situation qui pourrait être difficile pour le président Alassane Ouattara et son parti le RHDP à la présidentielle ivoirienne d’octobre 2020 », estime Afrik Mag.