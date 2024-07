"je n'ai jamais compris que les journalistes voulaient être des sans droit", Abdou Latif Coulibaly

Abdou Latif Coulibaly, journaliste et homme politique, l'un des membres fondateurs du groupe communication est d'avis que les journalistes sont conscients qu'ils doivent s'acquitter des impôts et taxes. De l'avis du maire de Sonkone, c'est devoir obligatoire et immanquable.

Babou Diallo

