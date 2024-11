migration irrégulière : les évêques inquiets du phénomène

Au cours de leur Conférence épiscopale tenue à Ziguinchor du18 au 22 novembre 2024, les évêques du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau ont abordé les thèmes de l'immigration irrégulière et de la violence dans l'arène politique. En ce qui concerne l'immigration, les évêques ont exprimé leur profonde inquiétude face à ce phénomène.



À plusieurs reprises, ils ont manifesté leur indignation et leur tristesse devant ce drame. Ils compatissent à la douleur des familles éplorées et prient pour les disparus et leurs proches. "Les Évêques réitèrent leur appel à une prise en charge urgente et sérieuse de la jeunesse. Ils invitent les différents acteurs, et en particulier les gouvernants, à trouver des solutions satisfaisantes et durables pour offrir un meilleur avenir à nos jeunes", ont-ils conclu à ce sujet.



Concernant la violence politique, ils ont déclaré : "Les Évêques sont également préoccupés par la montée de la violence, surtout dans l'arène politique, dans certains de leurs pays."



Cependant, ils félicitent et encouragent les populations pour la maturité démocratique dont elles font preuve lors des élections. Ils se réjouissent également de l'ouverture d'esprit et du sens du dialogue qui favorisent une bonne cohabitation.