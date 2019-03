« 4,5 millions de femmes célibataires au Sénégal », l’Ong et son rapport introuvables

Les médias en ligne sénégalais ont repris de manière unanime samedi 2 mars 2019, une information qui serait tirée d’un rapport d’une Ong (Organisation non gouvernementale) britannique du nom de Family Optimize. Selon cette dernière, « 4,5 millions de femmes Sénégalaises en âge de se marier sont aujourd’hui célibataires. Les raisons sont une volonté de certaines femmes d’être autonomes financièrement et surtout d’être indépendantes vis à vis de leurs familles ».Sans chercher à démentir cette information, qui s’est répandue comme une traînée de poudre dans les Réseaux sociaux, après avoir été publiée par plusieurs sites internet du pays, PressAfrik a naturellement voulu jeter un œil sur ledit rapport de l’Ong britannique.Première opération : rechercher l’Ong « Family Optimize » sur le moteur de recherche Google (qui est le moteur de recherche le plus puissant en ligne). Les contenus qui s’affichent sur la première page sont les articles rédigés par les sites internet sénégalais sur le soi-disant rapport. Pas même la trace du site internet de ladite organisation britannique. Bizarre ! Mais il ne peut pas ne pas exister quand même cette Ong, puisqu’il y a trois ans, des sites internet africains rapportaient un autre de ses rapports qui chiffrait le nombre de femmes célibataires au Maroc à 8 millions.Le plus grave dans cette reprise unanime est qu’aucun des médias qui cite Family Optimize ne donne de référence claire dans leurs textes qui renverraient au rapport ou même au site internet de son supposé auteur.Deuxième opération : rechercher l’Ong Family Optimize sur la liste des Ong internationales réputées. Vous serez surpris de savoir que cette organisation n’est pas sur la longue liste de celles répertoriées sur Wikipedia . Cette dernière opération ne conteste évidemment pas l’existence probable de l’Ong Family Optimize. Cette dernière peut bien opérer comme tant d’autres Ong, sans avoir la réputation et la célébrité de Caritas, Médecins Sans Frontières, Lions club, Human Right Watch, Médecins du Monde, Rotary International...Toutefois, PressAfrik se réserve le droit de ne pas reprendre ou confirmer un rapport qui reste encore introuvable. De même que l’Ong à qui on attribue sa paternité.Ce dont on peut parler, Source à l’appui, c’est que selon le dernier recensement de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) en 2017, la population du Sénégal est estimée à 15 256 346 habitants avec 7 658 408 de femmes (50,2%) « contre » 7 597 938 hommes (49,8%).PS: Une organisation non gouvernementale (ONG) est une association à but non lucratif, d'intérêt public, qui ne relève ni de l'État, ni d'institutions internationales. Les ONG n'ont pas le statut de sujet de droit international.L'habitude est de réserver le terme aux personnes morales à but non lucratif financées par des fonds privés. Les principaux critères définissant une ONG sont les suivants (définition Wikipedia).