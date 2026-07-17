​ Fraude fiscale: un Sénégalais arrêté en Inde avec plus de 80 millions de FCFA en liquide

Une vaste opération de la Direction de l’application des lois à Chennai (sud-est de l'Inde) a mis en lumière un trafic financier illicite impliquant deux exportateurs de cheveux humains vers l'Afrique.



Selon le média The New Indian Express, l'affaire a éclaté après l’interpellation à l'aéroport de Chennai d'un ressortissant sénégalais transportant des devises non déclarées équivalant à 1,15 crore de roupies, l’équivalant à 82,2 millions de FCFA.



L'enquête indique que cet homme se rendait en Inde « environ une fois tous les deux mois depuis deux ou trois ans », transportant des fonds destinés à régler les exportations de cheveux « au lieu d'utiliser les circuits bancaires autorisés ».



Ce stratagème permettait aux exportateurs de percevoir leurs recettes en espèces, en totale infraction avec la réglementation indienne.



Selon la Direction de l'application des lois, le ressortissant sénégalais est arrivé en Inde via Mumbai sans déclarer l'argent liquide et s'est rendu de Mumbai à Chennai. La somme a été saisie faute de documents valides.