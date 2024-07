​«La vision du Président Bassirou Diomaye Faye est celle d’un Sénégal souverain, juste et prospère », Ayib Daffé

Ayib Daffé, Président du groupe parlementaire Yewwi a analysé la première sortie médiatique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, samedi dans la soirée. Interrogé sur les déclarations du chef de l'Etat, à l'émission Jury du dimanche (JDD) sur I-radio, de ce 14 juillet, M. Daffé a soutenu que "la vison du Président Bassirou Diomaye Faye, c’est celle d’un Sénégal souverain, juste et prospère". Selon lui, "quand on parle de souveraineté, c’est d’abord de compter sur ses propres forces".



« Il est important d’encourager et de soutenir la presse nationale et de lui réserver la primeur. Et le chef de l’Etat à travers son exercice d’hier s’est adonné à cet exercice-là. Ça, c’est sur la forme et sur le fond, il a eu à répondre en 2h30 mn à toutes les questions, avec sincérité, sans langue de bois, ni politique politicienne, éclairer les Sénégalais sur ses choix, sa vision, ses orientations, et surtout sur les perspectives qui s’annoncent prometteuses », a déclaré M.Daffé.



Interpelé sur le bilan du président de la République Bassirou Diomaye Faye, Ayib Daffé mentionne qu’ils ont eu à noter ‘’des prémisses et surtout par rapport à la volonté du chef de l’Etat de tenir ses promesses et leurs engagements’’.



Sur le plan politique, a-t-il avancé, « le Président de la République a démissionné de son poste de secrétaire générale de Pastef. La formation de gouvernement, un gouvernement de 25 ministres, un gouvernement resserré, cinq (5) secrétaires d’Etat et également la demande faite du ministre de démissionner de leur poste de maire ou de président de conseil départemental pour se consacrer uniquement à la fonction gouvernementale ».



Poursuivant sa réaction, M. Daffé a précisé : « Sur le plan des réalisations, sur le plan des actions, il y a de la volonté. Le Projet va remplacer le PSE avec l’élaboration de nouveau référentiel qui sera disponible à partir du mois de septembre ».



Par ailleurs, l’invité du JDD a rappelé qu’il y a un plan d’action gouvernementale et le gouvernement a élaboré aussi un agenda législatif et réglementaire. « Pas moins de 83 projets de loi, des centaines de décrets et d’arrêtés sont prévus. On a eu à voir dans le domaine de la juste, l’organisation d’un dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice. On peut citer également sur le plan économique, la baisse des prix. Il y a aussi l’initiative « Setal sunu rew », a-t-il listé.