​ Riz en Afrique de l'Ouest : Le trio Nigeria, Côte d'Ivoire et Sénégal aux commandes des importations

L'Afrique de l'Ouest s'impose comme un pilier central de la demande mondiale en riz.



Selon le rapport, de l’entreprise Crisil, une société de S&P Global, des pays comme le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire « maintiennent ensemble des volumes d'importation élevés », confirmant que la région demeure « le marché le plus sensible aux prix et axé sur les volumes ».



En termes de projections pour 2026, le Nigeria prévoit 2,9 millions de tonnes (MT) d'importations, suivi par la Côte d'Ivoire avec 2,0 MT et le Sénégal avec 1,6 MT.



D’après le document, le Nigeria reste le poids lourd du marché, bien que ses importations soient projetées en baisse, signe potentiel d'une stratégie locale différente ou de contraintes d'accessibilité.



La Côte d’Ivoire est le seul pays de ce trio à afficher une croissance des importations projetée, marquant une demande intérieure dynamique.



Quant au Sénégal, il affiche une légère contraction, reflétant une stabilité relative des besoins ou des politiques de gestion des stocks.



À l'échelle internationale, la dynamique d'importation reste structurellement ferme malgré la volatilité. Le document souligne que les 10 principaux importateurs représentent environ 45 % des importations mondiales, avec la Chine en tête des acheteurs incrémentaux, ses importations devant grimper de 33 % à environ 3,1 MT.



D'autres acteurs majeurs, tels que les Philippines, bien qu'en recul de 19 %, demeurent le premier importateur mondial avec 4,4 MT, soulignant une "dépendance structurelle" persistante.



Le marché mondial doit composer avec des incertitudes climatiques et géopolitiques majeures. Alors que la production mondiale devrait se stabiliser à "environ 541 millions de tonnes", les experts notent que les risques climatiques et de productivité deviennent les principales incertitudes" pour 2026.



Ces tensions, exacerbées par des perturbations logistiques, continuent d'influencer directement la volatilité des prix et la stratégie d'approvisionnement des pays importateurs.



Les prix du riz non-basmati (5 % brisures) se stabilisent en 2026 autour de 350-360 dollars la tonne, pour l'Inde et le Vietnam, tandis que la Thaïlande maintient une position premium, avec des prévisions à court terme (mars-mai) relativement stables.



À l'inverse, le marché du riz Basmati subit une forte volatilité, marquée par une correction brutale des prix de 15 à 17 % depuis février en raison de blocages logistiques au Moyen-Orient et d'une demande institutionnelle affaiblie, ramenant les prévisions vers une fourchette de 850 à 950 USD/MT.