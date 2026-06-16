​240 milliards de dollars en 2025: Le poids colossal de l’économie mobile en Afrique

Les technologies mobiles ont injecté 240 milliards de dollars dans l'économie africaine en 2025, représentant 7,8 % du PIB du continent et soutenant « environ 13 millions d’emplois », Selon le dernier rapport de la GSMA.



Cette dynamique, d’après l’organisation, témoigne d'une transition où les opérateurs ne sont plus seulement des fournisseurs de connectivité, mais deviennent des « partenaires de la transformation numérique », exploitant notamment l'IA et les API standardisées.



Le principal défi de l'Afrique s'est déplacé de la couverture réseau vers l'adoption. Bien que la grande majorité de la population soit couverte par le haut débit, environ « 63 % des Africains vivant dans ces zones de couverture n'utilisent pas l'internet mobile », principalement en raison de problèmes d'accessibilité financière et de lacunes en compétences numériques.



Pour soutenir cette croissance, qui devrait atteindre 290 milliards de dollars d'ici 2030, Vivek Badrinath, directeur général de la GSMA, souligne que « l’accent est de plus en plus mis sur la création de valeur ajoutée grâce à l’IA, aux services numériques et aux nouvelles formes d’innovation ».



L'industrie appelle ainsi les Etats à encourager les investissements et à une réduction des taxes pour favoriser l'accessibilité technologique.

