​38e Assemblée générale d’AGETIP : El Hadji Malick Gueye élu nouveau président de AFRICATIP

El Hadji Malick Gueye est élu président de l’Association Africaine des Agences d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public (AFRICATIP). Ce, suite à la 38e assemblée générale tenue hier, mardi 10 décembre 2019 à Dakar. Une cérémonie qui a regroupé dix (10) directeurs généraux venus du continent africain pour réfléchir sur le rôle des Agences d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public (AGETIP) et d’échanger sur le thème de cette année qui porte sur «le financement innovant ».



L'actuel Directeur général de l’AGETIP Sénégal a remplacé à ce poste, Momboza Halaoui, Directeur général de l’Agence d'Exécution des Travaux Urbains (AGETUR-TOGO).



Pour rappel, c’est au cours du sommet international « Villes et pauvreté » tenu à Cotonou en 1992, que les Agences existantes à l’époque ont eu l’ingénieuse idée de fédérer leurs acquis à travers un réseau faîtier. C’est ce que l’on peut appeler « l’initiative de Cotonou » qui a été concrétisée à Ouagadougou en 1993 par la création de l’Association Africaine des Agences d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public (AFRICATIP).



« L’objectif principal de l’Association est de mettre à la disposition des membres, un cadre de partage d’expériences et un outil de renforcement des capacités en matière de construction d’infrastructures en Afrique. Ce dispositif d’échanges a permis de mettre au point progressivement des procédures standardisées de passation et d’exécution de marchés, de développer des outils de gestion harmonisés (logiciels), de concevoir des documents types simplifiés (DP, DAO, contrats et marchés), autant d’outils jugés performants pour les Etats et les partenaires techniques et financiers », a rappelé Halaoui MOMBOZA ex-président de AFRICATIP.