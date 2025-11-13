​3e édition du FIF : Le WIC mise sur l’IA pour propulser l’entrepreneuriat féminin et l’agrobusiness

Le Women's Investment Club Sénégal (WIC) a lancé ce jeudi, la 3e édition de son Forum de l'Investissement au Féminin (FIF) à Dakar. Placé sous le thème « Entreprendre au Féminin à l'ère de l'IA », cet événement majeur, le premier du genre en Afrique de l'Ouest, a réuni plus de 1600 participants, témoignant de l'urgence et de l'intérêt croissant pour la construction d'un environnement économique plus inclusif et l'intégration des femmes dans l'économie numérique. Le forum a été présidé par Mabouba Diagne, Ministre de l'Agriculture, qui a souligné l'importance cruciale de l'entrepreneuriat féminin pour la souveraineté alimentaire du Sénégal.



Dans son discours d'ouverture, le Ministre Mabouba Diagne a chaleureusement félicité le WIC pour son travail, saluant les entrepreneures qui « mobilisent des capitaux » et « investissent dans notre pays ». Il a mis en lumière les vastes opportunités d'investissement dans l'agriculture, l'élevage et toute la chaîne de valeur agro-industrielle.



Le Ministre a rappelé le défi de l'autosuffisance, mentionnant que le Sénégal importe pour 1070 milliards. Il a insisté sur le rôle essentiel des femmes, dont la « persévérance, l'endurance, le savoir-faire et l'abnégation » ne sont plus à démontrer. « Je demeure absolument convaincu que les femmes non seulement ont un rôle à jouer dans les coopératives agricoles communautaires qui est l'un des piliers de notre stratégie, mais aussi d'utiliser les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle pour accélérer notre souveraineté alimentaire, notre sécurité alimentaire, créer ces centaines de milliers d'emplois dont nous avons besoin pour la jeunesse et les femmes, réduire drastiquement la pauvreté dans le monde rural ».



M. Diagne a lancé un appel au WIC pour un partenariat renforcé, les invitant à « co-construire, co-industrialiser, co-transformer toutes ces opportunités » dans le secteur agricole, notamment en accompagnant les femmes en financement, cofinancement et assurances agricoles.



Astou Dia, Présidente du Women's Investment Club Sénégal, a réaffirmé la vocation du WIC d'accompagner les entrepreneures sur l'ensemble de leur parcours. Elle a présenté les deux leviers d'action de l'organisation. « Un fonds d'investissement pour le financement des projets, mobilisant l'épargne des membres et levant des fonds sur les marchés financiers et auprès de bailleurs, et le WIC Académie dédiée à l'assistance technique et au renforcement des capacités ». La Présidente a justifié le choix du thème de l'Intelligence Artificielle, soulignant que l'IA fait partie des « transformations structurelles de nos écosystèmes ».



Le forum visait à sensibiliser les entrepreneures aux opportunités offertes par l'IA, tout en étudiant les défis spécifiques à l'écosystème local. « Le but et le thème de ce forum est de sensibiliser les entrepreneurs aux opportunités offertes par l'IA, mais aussi d'étudier les challenges pour un entrepreneur dans nos écosystèmes afin de saisir ces opportunités. Mettre en place des processus drivés par l'IA. Faire grandir les projets et l'entrepreneuriat en utilisant l'IA ».



Avec un portefeuille déjà investi à près de 40 % dans l'agrobusiness, le WIC partage la vision du Ministre de l'Agriculture et est en discussion quotidienne pour aligner les opportunités d'investissement.Un succès retentissantLe succès de cette 3e édition du FIF est indéniable. Initialement prévu pour accueillir 500 à 600 personnes, l'événement a enregistré plus de 1600 inscriptions. Cette forte mobilisation, selon Mme Dia, « montre le besoin d'espaces d'échange, de compréhension, et d'information » pour les entrepreneures.



