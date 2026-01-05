​Affaire SCI Pharaon : un lundi décisif pour la famille de Madiambal Diagne

La Chambre d’accusation du Pool judiciaire financier (PJF) doit statuer ce lundi sur les demandes de liberté provisoire déposées par les conseils de Mabintou Diaby et Mouhamed Diagne.



​ Après des semaines de détention, l’épouse et le fils de l’administrateur du groupe Avenir Communication sont à l’écoute de la Chambre d’accusation financière. Selon les informations rapportées par le quotidien Les Échos, les magistrats examinent aujourd'hui le recours introduit par la défense contre l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire rendue le 3 décembre dernier par le juge d’instruction Idrissa Diarra.



​Au cœur du plaidoyer des avocats de la défense se trouve l'argument humanitaire. La situation de Mabintou Diaby, l'épouse du journaliste, suscite une vive inquiétude. Récemment évacuée vers l'hôpital Fann, son état de santé est jugé "préoccupant" par ses conseils.



​Malgré les garanties de représentation fournies et l'urgence médicale signalée, le juge d'instruction était resté inflexible lors de la première requête. Pour la défense, ce second examen devant la Chambre d’accusation représente un espoir crucial de voir la justice assouplir sa position.



​Pour rappel, cette affaire trouve son origine dans un rapport de la Cellule de traitement des informations financières (Centif) concernant la SCI Pharaon. Le parquet financier soupçonne l'existence de rétrocommissions massives, dont le montant s'élèverait à plusieurs milliards de francs CFA.