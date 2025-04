​Affaire avortement à Dakar : une femme mariée et son amant condamnés à 8 mois de prison ferme

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict ce mercredi dans une affaire d'avortement impliquant une femme mariée et ses deux amants. Awa Dieng et El Hadji Malick Kane ont écopé de 8 mois de prison ferme.



Awa Dieng, femme de ménage originaire de Ndiaganiao et mariée depuis deux ans, menait en secret une double vie amoureuse. Alors qu'elle entretenait une relation avec son premier amant, Serigne Moustapha Dieng, elle fit la connaissance d'El Hadji Malick Kane, devenant ainsi son second amant.



La situation se compliqua lorsqu'elle découvrit être enceinte de cinq mois, une grossesse attribuée à son premier amant. C'est alors que son second amant, Malick Kane, intervint en lui procurant des pilules abortives.



L'interruption volontaire de grossesse tourna au drame lorsque Awa, après avoir ingéré les comprimés, fut prise de violentes douleurs en pleine nuit. Le fœtus expulsé resta coincé entre ses jambes avant qu'elle ne soit transportée d'urgence à l'hôpital. C'est lors de sa prise en charge médicale qu'elle avoua son acte, conduisant à une plainte du personnel soignant.



À l'audience, les versions des deux prévenus divergèrent radicalement. Awa Dieng tenta de rejeter toute la responsabilité sur Malick : "Il s'est joué de moi. J'avais refusé, mais il a insisté".

Quant à Malick Kane, il a maintenu sa version : "Je ne suis qu'un accompagnateur. Elle s'est procurée elle-même les comprimés avec l'argent de son autre amant".



Le procureur, estimant les faits particulièrement graves, avait requis deux ans de prison ferme contre les deux accusés. Les avocats de la défense plaidèrent pour une application bienveillante de la loi, dénonçant notamment la tentative de Awa de faire porter le chapeau à Malick.



Après délibération, le tribunal a finalement condamné les deux prévenus à 8 mois de prison ferme. Serigne Moustapha Dieng, le premier amant et père présumé de l'enfant, était quant à lui présent comme témoin à charge.