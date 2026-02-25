​Affaire des homosexuels: un nouveau réseau cerné à Saint-Louis, Zale Mbaye et cie placés mandat de dépôt

Dans le cadre de l’enquête tentaculaire de la Brigade de recherches (Br) de Keur Massar, la Section de recherches (Sr) de Saint-Louis a cerné un réseau de présumés homosexuels basé dans la vieille cité. Trois suspects ont été arrêtés dont un peintre, un commerçant et un cuisinier.



Les mis en cause, âgés de 52, 46 et 42 ans, ont été interpellés entre Croisement Bango, Pikine et Rao. Parmi les suspects, figurent deux mariés et un divorcé. Selon le journal Libération, l'enquête suit son cours pour mettre la main sur tous les membres de ce réseau qui pourrait aussi se révéler tentaculaire.



Toujours dans cette affaire, la Brigade de recherches de Keur Massar a présenté, hier, mardi 24 février, au juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye (banlieue de Dakar), les présumés homosexuels arrêtés le weekend dernier. Il s’agit de Dabakh, employé de Mame Ndiaye Savon, Abdourahmane Cissé, le seul du lot à être interpellé à Saint-Louis, Saliou Mbaye dit Zale et Mansour Baldé alias Zo Baldé.



Ils ont été tous inculpés puis placés sous mandat de dépôt pour « association de malfaiteurs, acte contre nature, transmission volontaire du VIH/Sida, mise en danger de la vie d'autrui, blanchiment de capitaux mais aussi complicité d'offre ou de cession de drogue ».