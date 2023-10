​AfricTivistes organise un séminaire sur le renforcement de la démocratie sénégalaise à travers l'innovation numérique

Le Réseau de cyber activistes et blogueurs africains (AfricTivistes) en partenariat avec Forum on Information and Democracy organise les 24 et 25 octobre, à Dakar, un séminaire visant à renforcer la démocratie sénégalaise à travers l'innovation numérique et la qualité de l'information, annonce le réseau dans un communiqué.



Cette rencontre verra la participation de personnalités de l'écosystème des médias, du gouvernement, du secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC).



"Le paysage démocratique sénégalais, tout comme celui d'autres nations africaines, est aujourd'hui marqué par le rôle prédominant des technologies de l'information. Ces outils, bien exploités, ont le potentiel de renforcer l'accès à l'information, d'améliorer la participation citoyenne, de soutenir l'éducation civique et de garantir la transparence des institutions", lit-on dans le communiqué de l'organisation.



Qui ajoute que "Ces mêmes technologies peuvent aussi être des vecteurs de désinformation, menacer la vie privée et la souveraineté des états".



Le séminaire de Dakar a pour objectif de créer un espace d'échange et de dialogue entre les différents acteurs clés de la société sénégalaise. "La démarche est d’autant plus importante dans un contexte où l'adhésion à des textes majeurs comme la convention de Malabo se fait attendre et où les inégalités d'accès à l'information persistent", indique le document.



Au programme, des sessions plénières, des tables rondes et des ateliers interactifs pour débattre des défis et opportunités de l'ère numérique. Les participants auront ainsi l'occasion de partager leurs expériences et visions sur des sujets variés allant de la lutte contre la désinformation à l'importance de l'éducation aux médias.



Les enjeux de protection des droits de l'Homme en ligne, la liberté d'expression et l'indépendance des médias seront également abordés lors de débats approfondis.