​Anniversaire de Patrice Motsepe: la fête vire au lynchage sur la page de la CAF

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, fête ce 28 janvier 2026 son 64e anniversaire de naissance. L’Institution qu’il dirige a voulu lui rendre un hommage à travers un message honorifique, symbolique. “Joyeux anniversaire président de la CAF, Dr Patrice Motsepe”, peut-on lire sur la page Facebook de l’Organisation.Malheureusement, contrairement à la coutume, en lieu et place de messages bienveillants, une myriade d’internautes, en majorité sénégalais, ont attaqué le post (à travers des quolibets, des mises en gardes...) pour lui rappeler, parmi plusieurs reproches, que la CAF n’a pas encore félicité le Sénégal, vainqueur de la CAN.Moins d’une heure après la publication du texte, plus de 2.500 personnes ont réagi. Parmi elles, la page “Meilleure École du Sénégal”, qui a ironisé en écrivant “Happy corruption day”. De son côté, l’activiste Pape Abdoulaye Touré (environ 100.000 abonnés) a non seulement tiré sur Patrice Motsepe, mais également, il a mis en doute la crédibilité de l’Institution. “Vous êtes une honte pour l’Afrique. Je signale au monde entier qu’à ce jour aucune publication pour féliciter les champions d’Afrique (le Sénégal) pour son sacre. Ce qui veut dire que la CAF avait programmé la coupe pour le Maroc depuis le début de la compétition”, a-t-il fustigé.L’internaute Alioune Diallo, dont la publication a été “likée” des dizaines de fois a quant à lui estimé que Motsepe est “le pire président que la CAF a connu”, précisant être toujours “en attente des félicitations” de la CAF pour le champion d’Afrique.Pendant ce temps, Papa Douching, un résident de Saint-Louis (nord du Sénégal), a donné un “avertissement” à toute la planète, prévenant qu’à la prochaine Coupe du Monde de football en juillet 2026, “toute équipe qui joue contre le Maroc devra avoir deux gardiens, dont un pour les cages et un deuxième pour les serviettes”, en référence à la mésaventure du gardien Edouard Mendy qui a souvent été privé de sa serviette à cause des ramasseurs de balles et certains joueurs marocains, lors de la finale du 18 janvier 2026.Dans cette floraison d’injures et de quolibets, Bob Noui, un supporter algérien s’est prêté au jeu, en écrivant: “Happy birthday, Président marionnette”, comme pour signifier que Patrice Motsepe est influencé et se laisse guider par Gianni Infantino, président de la toute puissante FIFA, faîtière mondiale du football.Ces critiques acerbes interviennent dans un contexte où, mardi 27 janvier, le Jury disciplinaire de la CAF s’est réuni pour statuer sur les incidents, violences et “actes inacceptables” qui ont eu lieu lors de la finale de la CAN 2025. Selon plusieurs experts, le Maroc et le Sénégal pourraient être sanctionnés.