​Autonomisation économique : la mairie de Dakar s'engage à formaliser 1000 PME d'ici 2026

La ville de Dakar intensifie son action pour l'autonomisation économique, de l'économie sociale et solidaire (ESS) et du développement local durable. C'est le message fort qu'a délivré le maire de Dakar, Abass Fall, lors d'une cérémonie dédiée à cette thématique.



​Réaffirmant l'ambition de faire de Dakar « une ville économiquement dynamique, socialement solidaire et pleinement alignée à la vision Sénégal 2050 », M. Fall a salué l'action de l'État du Sénégal, notamment la proclamation de 2026 comme « année de l'économie sociale et solidaire ».



​« Cette décision vient renforcer notre engagement en faveur d'un modèle économique inclusif, participatif et durable », a-t-il déclaré, reconnaissant également l'action du ministre de la Famille, de l'Action sociale et de solidarité pour l'autonomisation économique des femmes.



​Le maire a mis en avant deux instruments législatifs cruciaux pour atteindre cet objectif : La loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire, perçue comme un levier important d'inclusion sociale et de création d'emplois. Mais aussi, le projet de loi d'orientation sur l'autonomisation économique des femmes, actuellement en cours d'élaboration.



​« En combinant ces deux instruments législatifs, notre objectif est clair : faire de Dakar un hub de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes », a souligné Abass Fall.

​

L'une des annonces phares du maire concerne la formalisation des petites et moyennes entreprises (PME), souvent opérant dans l'informel. Grâce à l'accompagnement de M. Diagne et l'appui du Secrétaire d'État, la collectivité territoriale s'est engagée à tirer au moins 1 000 entreprises vers la formalisation dans le courant de l'année 2026.



​« La formalisation ne doit pas être un principe élémentaire, non, la formalisation doit être au cœur de tout ce que nous faisons », a martelé l'ancien ministre du Travail, insistant sur la nécessité de promouvoir la création d'entreprises durables pour réduire le taux élevé de disparition des PME. Il a également appelé à réfléchir à un meilleur accès des entreprises locales aux marchés publics.



​Pour transformer ces PME en « véritables champions économiques », M. Fall a instruit ses directions de services « d'engager un passage à l'échelle ». Il a par ailleurs mis en exergue l'importance d'accompagner les personnes handicapées entrepreneures, qui, selon lui, « doivent être une supériorité pour nous ».

​

Pour garantir la transparence et l'efficacité des actions municipales, le maire a décidé de mettre en place un dispositif innovant de suivi-évaluation doté d'indicateurs précis. « Les populations dakaroises auront la possibilité de suivre les projets de la Ville de Dakar [...] pour qu'elles puissent, elles-mêmes, sentir que la Ville de Dakar ne se limite pas seulement à faire des déclarations, mais que la Ville de Dakar soit dans les réalisations complètes », a-t-il conclu.



​Le Directeur de la Formalisation a salué la vision de la Mairie de Dakar qui a fait de la formalisation une priorité, dans le cadre d'un partenariat avec le CGA Digital et l'ADEPME (Agence de Développement et d'Encadrement des PME). Il a rappelé que ces actions s'alignent sur l'Agenda National de Transformation Sénégal 2035. « Ce projet apporte aux bénéficiaires les compétences, l'accompagnement et les outils nécessaires pour franchir ce cap déterminant », a ajouté M. Faye, soulignant que l'ADEPME a déjà soutenu 400 entrepreneurs dans l'acquisition d'états financiers.



​Khadim Babou, Directeur général de Dimafrique et président de l'Association des Personnes Handicapées Entrepreneurs de Dakar (bénéficiaire du projet), a témoigné du succès de l'accompagnement, mentionnant des formations en gestion et l'aide à l'établissement de la comptabilité.



​« Au lieu de nous donner des financements et de nous laisser partir, ils nous ont donné des formations d'abord, sur la gestion et beaucoup de formations pour pouvoir gérer les fonds qu'ils nous ont donnés », a-t-il expliqué, citant le cas de son association qui a pu rembourser intégralement le financement reçu et démarrer ses activités.