​BAC 2025 : Démarrage sans incident, les premières épreuves jugées « abordables » par les candidats

L’examen du baccalauréat général a officiellement démarré ce lundi 1ᵉʳ juillet 2025 sur l’ensemble du territoire national. À Dakar, de nombreux candidats interrogés à la sortie des salles d’examen ont jugé cette première journée « globalement abordable ». Si certains ont trouvé les épreuves abordables, d’autres ont souligné la longueur des exercices ou la difficulté à cerner le sujet en raison de la complexité du texte à analyser.



Démarrage sans problème



Au lycée Seydou Nourou Tall, qui abrite le jury 117, le proviseur, également chef de centre, s’est exprimé sur le bon déroulement de cette première journée.



« Les candidats sont venus ce matin. Nous avons démarré la journée sans problème. Nous avons quatre séries : L, S1, S2 et S2A. La présidente était présente, avec la mallette et les clés nécessaires à la sécurisation des épreuves. Les surveillants étaient également venus en nombre. Nous avons commencé par l'épreuve de philosophie pour les candidats de la série L et par l'épreuve de sciences physiques pour les candidats des séries S1 et S2. Notre effectif est de 438 candidats. 410 candidats ont composé, car 28 autres étaient absents. Il y a 202 garçons et 208 filles. Concernant les interdictions, l’office du Bac a pris des mesures qui ont été respectées par les élèves », a déclaré Mouhamad Fadel Diop, proviseur et chef de centre du Lycée Saïdou Nourou Tall.



M. Diop se réjouit également des résultats de l’année dernière, où ils ont battu leur propre record avec 95,60 % de réussite et 78 mentions.