​Baccalauréat 2026 : entre stress, soulagement et espoir, les premiers candidats se confient (REPORTAGE)

A l’entrée du Lycée se regroupaient quelques candidats des séries scientifiques qui discutaient de l'épreuve de physique-chimie. Serigne Fallou Niang, élève en Terminale S2 au lycée Maurice Delafosse, estime que le sujet était dans l'ensemble accessible. « C'était abordable, même s'il y avait un exercice un peu difficile. Mais c'est normal », a-t-il déclaré avec un petit sourire.



Dans le cadre de la modernisation de l'organisation du baccalauréat de cette année, l'Office du bac a mis en place une nouvelle procédure : la digitalisation des convocations. Les candidats ont désormais la possibilité de retirer leur convocation et de consulter leurs résultats en ligne grâce à la plateforme PortailBAC. Le candidat se réjouit de cette innovation.



« Ça évite la fatigue. J'ai imprimé ma convocation, je suis venu directement, je me suis installé et j'ai commencé les épreuves sans stress », soutient-t-il.



Au lycée Blaise Diagne, les réactions vont dans le même sens. Pour Kiné Gondou Maïmouna Diouf, élève en Terminale L au collège Saint-Pierre, les sujets de philosophie ne lui ont pas réservé de mauvaise surprise.



« Les épreuves étaient abordables. J'avais révisé l'art, mais on nous a proposé l'État, le langage et la science. Les sujets étaient conformes à nos attentes », déclare-t-elle.



Elle reconnaît toutefois que le sujet consacré au langage lui a donné plus de fil à retordre. « Le deuxième sujet n'était pas du tout abordable pour moi, mais on rend grâce à Dieu », indique-t-elle.



Selon elle, toute cette sérénité qu’elle fait est due à la préparation reçue dans son établissement. « On avait terminé tout le programme. Les révisions ont commencé dès le début du mois de mai. Ça nous a permis d'arriver prêts aux examens », se réjouit-elle.



Elle se montre cependant plus réservée concernant la digitalisation des convocations. « Avant, l'école imprimait les convocations. Aujourd'hui, certains élèves restent chez eux et ne viennent plus faire les dernières révisions. Je pense que les établissements devraient continuer à gérer cette partie », déplore-t-elle.



« Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Les sujets étaient conformes à ce qu'on avait appris pendant l'année », a avancé Mohamed Macky Sall Sow, candidat en Terminale L2.

Après plusieurs mois de préparation, ce élève du Lycée Maurice de la Fosse garde confiance pour la suite. « On a travaillé pendant neuf mois. Il y a eu des nuits blanches. On espère que tout cela va payer », se confie-t-il.



Il salue également l'organisation du centre. « Les salles sont bien organisées. Les surveillants sont gentils. Tout se passe bien », affirme-t-il, en lançant un message aux autres candidats.

« Il faut rester concentré. Ce ne sont que quatre jours », soutient-il.