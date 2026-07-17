​Bande verte de Yoff : un recours en annulation déposé devant la Cour suprême contre le décret présidentiel

Le Collectif des familles propriétaires de droits coutumiers de la Bande verte de Yoff a saisi la Cour suprême du Sénégal d'un recours en annulation partielle contre le décret n° 2026-1076 du 18 mai 2026, portant intégration de la Bande verte de Yoff dans le périmètre de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. La requête, introduite par leur conseil, Me Amadou Aly Kane, a été enregistrée le 16 juillet 2026 sous le numéro 344, soit deux jours avant l'expiration du délai légal de recours.



Selon le Collectif, cette procédure judiciaire fait suite à une lettre ouverte adressée au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, demandant le réexamen du décret. En l'absence de réponse à cette sollicitation, les représentants des familles concernées ont choisi de porter l'affaire devant la haute juridiction.



Le recours vise exclusivement les dispositions du décret que le Collectif estime préjudiciables aux intérêts des communautés locales. Les requérants affirment vouloir obtenir la reconnaissance et la protection des droits coutumiers des familles léboues de Yoff ainsi que la sécurisation de leur patrimoine foncier, dans le respect des principes de l'État de droit.



Dans son communiqué, le Collectif insiste sur le caractère strictement juridique de son initiative. Il souligne que cette action ne constitue pas une opposition aux institutions de la République, mais relève de l'exercice d'un droit reconnu par la Constitution et les lois sénégalaises. Il affirme privilégier une démarche fondée sur le dialogue, la responsabilité et le recours aux voies légales.



Le président du Collectif a également remercié les personnes et organisations qui soutiennent leur démarche. Il a réaffirmé la détermination des familles concernées à poursuivre la défense de leurs droits et de leur patrimoine foncier par tous les moyens prévus par la loi.



Cette saisine de la Cour suprême intervient alors que le débat autour du statut foncier de la Bande verte de Yoff demeure au cœur des préoccupations des populations locales, qui contestent les effets du décret sur leurs droits coutumiers.