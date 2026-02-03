​Bignona : quatre (04) individus interpellés avec 06 kg de chanvre indien

La brigade territoriale de Bignona (sud) a interpellé, dans la soirée du lundi 02 janvier 2026, quatre (04) individus pour « association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien » portant sur une quantité de six (06) kg.
Suite à un renseignement exploité par les forces de l’ordre, lors d’un contrôle de routine sur la route nationale numéro 5 (RN5), à hauteur du village de Koutenghor, les éléments de la brigade ont procédé à l’interpellation des deux premiers mis en cause qui circulaient à bord d’une moto de type Jakarta. Ils avaient par-devers eux un carton contenant six (06) kg de chanvre indien.
Interrogés, ils ont mis les enquêteurs sur la piste de deux autres personnes qui leur auraient remis une somme de 150.000 francs CFA pour l’achat de la drogue. Sur la base de ces informations, les gendarmes se sont immédiatement rendus à la gare routière de Bignona, où une de ces deux personnes a été interpellée, puis à Manguiline pour l’arrestation de son supposé complice.
À l’issue de l’enquête, les quatre individus seront déférés au parquet de Ziguinchor, selon l’APS.
