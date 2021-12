​Blessé au ligament du genou, Ismaila Sarr reprend les entraînements en fin janvier

En marge de la publication de sa liste, vendredi, le sélectionneur, Aliou Cissé, a affirmé qu’il est en « contact régulier avec Ismaila Sarr et il me dit que sa blessure évolue bien. Il peut ne pas rejoindre l’équipe dès le 27 décembre, pour poursuivre sa rééducation avec Watford. C’est un garçon qui pourra nous être utile à partir des quarts de finale. On espère l’avoir pour ce moment-là », espérait-t-il.



Selon le quotidien sportif « Stades », les dernières nouvelles venues de watford ne sont pas bonnes. Dans un communiqué, lundi, le staff médical des Hornets a fait le point sur sa blessure de Sarr. D’après le club anglais, l’international sénégalais devrait reprendre les entraînements en fin janvier. « Après une évaluation plus poussée, l’attaquant Ismaila Sarr devrait rejoindre les séances d’entraînement de l’équipe première en fin du mois de janvier, car il poursuit son programme de rééducation suite à une blessure au ligament du genou ».



Si cela se confirme, Ismaila Sarr devrait manquer le premier tour, les 8es et quarts de finale. Sa participation à la prochaine CAN reste donc très incertaine.