​Bounkiling: la coalition Yewwi Askan Wi au bord de l’implosion

La coalition ‘’Yewwi Askan Wi’’ de Bounkiling est au bord de l’implosion. Les membres de Pastef ne se reconnaissent pas dans la coordination créée en vue des élections locales de 2022. Selon le coordinateur, ce cadre est mis en place pour écarter leur formation.



« En effet le 21 septembre passé, des gens ont appelé à une rencontre à Bounkiling pour une prise de contact. À la grande surprise de notre coordinateur départemental, ils ont dit qu’ils vont monter un bureau de Yewwi Askan Wi au niveau du département. Et puis, ils avaient déjà créé le bureau à l’absence de notre coordinateur et ils lui ont proposé la communication. Ce dernier a refusé de signer un PV. Lorsqu’il nous est revenu, nous avons contesté et nous avons opté pour la négociation avec ces gens. Ils ont refusé », a fait savoir Abdourahmane Tamba leur porte-parole.



« Et, ce qui est catastrophique dans tout ça, ils retirent le nom du coordinateur de Pastef dans leur coalition et copte une personne qui a été exclue du Pastef dans le département. Nous ne l’accepterons pas. Ils partent dans les communes, créer leur propres responsables, et forment les bureaux dans ces communes-là, et ils ne sont pas reconnus dans le département. Nous interpellons la coalition pour qu’ils remettent ces gens à leur place. Sinon, nous allons faire ce que nous avons à faire. Et nous le savons déjà », prévient M. Tamba.



Poursuivant ces propos, Abdourahmane Tamba souligne que ces gens ne cessent de leur provoquer. Ainsi, ils ont décidé à leur niveau, dit-il, « de créer une nouvelle coalition qui sera reconnue au niveau du département. Dans tous les départements, il n’y a que le département de Bounkiling où un gars a brandit un document disant que c’est le Président Sonko qui lui a nommé comme chargé des élections. Si cela continue comme ça, nous allons geler nos activités jusqu’à ce que la vérité soit établies ».