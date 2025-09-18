​Braquage de l'hôtel Riu Baobab : cinq (5) nouveaux suspects arrêtés à Sindia

Huit (8) mois après le spectaculaire braquage de l’hôtel Riu Baobab, la traque des auteurs continue de livrer des résultats. Selon L’Observateur dans son édition du jeudi 18 septembre 2025, cinq (5) nouveaux membres présumés de la bande, dont un mineur, ont été interpellés à Sindia (Petite-Côte) par les forces de l’ordre. Avec ces arrestations, le nombre total de suspects appréhendés s’élève désormais à 19 sur la vingtaine de malfaiteurs impliqués.





D’après le journal, les 5 suspects ont été arrêtés lors d'un vaste coup de filet mené samedi, par la Brigade de recherche de Saly Portudal, de Popenguine et l'Escadron de surveillance et d'intervention (Esi) de Mbour.



Initialement appréhendés avec 13 autres individus pour « détention d'armes blanches », ils ont rapidement été identifiés comme faisant partie du gang du Riu Baobab. Les malfaiteurs auraient profité d'une course automobile, les « six heures de Dakar », pour s'en prendre à des motocyclistes sur la route de Sindia-Thiès.



Toujours selon L’Observateur, l'enquête a permis de confondre les cinq individus grâce aux images des caméras de surveillance de l'hôtel, qui avaient capturé leur signalement. De plus, ils ont été dénoncés par leurs complices déjà sous les verrous. Confrontés aux preuves, les cinq hommes, âgés de 17 à 26 ans, ont rapidement avoué leur participation active au cambriolage.



Pour rappel, l'attaque de l'hôtel Riu Baobab, survenue dans la nuit du 18 janvier 2025, et a causé un choc dans le secteur du tourisme. Les malfaiteurs avaient emporté plus de 12 millions de francs CFA du coffre-fort de l'hôtel. Les cinq suspects ont été déférés et rejoindront leurs complices à la prison de Mbour.



Les 13 autres personnes interpellées sont toujours en garde à vue pour les besoins de l'enquête, précise L’Observateur.

