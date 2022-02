​CAN 2021 : le bel hommage de Zidane au Sénégal et à l’Égypte

Zinedine Zidane a tenu à saluer le triomphe du Sénégal, dimanche soir, en finale de la CAN. Le Ballon d’Or 1998 a également félicité les Pharaons, finalistes malheureux. «120 minutes intenses de foot et de fair-play. Félicitations au Sénégal et bravo à l’Égypte pour sa prestation», a écrit Zizou sur Instagram.