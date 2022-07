​CAN féminine 2022 : le Sénégal vise une place en demi-finale et la qualification au Mondial

L’équipe nationale féminine du Sénégal peut marquer un peu plus l’histoire ce mercredi pour sa deuxième participation à une phase finale de Coupe d’Afrique des Nations.



Après une première participation en 2012 sans le moindre succès en Guinée équatoriale, le Sénégal est en train de montrer un bien meilleur visage en terre marocaine. En attestent les deux victoires acquises en phase de poules et cette qualification historique en quarts de finale.



Les « Lionnes » ont terminé à la 2ème place de la poule A. La bande à Safietou Sagna devra se surpasser afin de mettre fin à l’invincibilité de l’équipe zambienne, pour surtout de valider une qualification en demi-finale et au Mondial 2023. Ce qui serait un double exploit historique pour le football féminin sénégalais.



Le Botswana, l'équipe qui a décroché l'une des deux places réservées aux deux meilleures troisièmes équipes, affronte le Maroc, à Rabat ce mercredi.



Le Nigeria, tenant du titre, affrontera son grand rival le Cameroun au Stade Mohamed V de Casablanca jeudi.



L'autre match de jeudi verra l'Afrique du Sud, leader du Groupe C, affronter la Tunisie au Stade Prince Moulay Al Hassan à Rabat.



Les vainqueurs des quarts de finale se qualifieront pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Programme ¼ de finale

Mercredi 13 juillet 2022

Stade Mohamed V

17h00 Zambie / Sénégal

Stade Moulay Abdellah

20h00 Maroc / Botswana



Jeudi 14 juillet 2022

Stade Mohamed V

17h00 Cameroun / Nigeria

Stade Moulay El Hassan

20h00 Afrique du Sud / Tunisie