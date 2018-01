​Caractère public du Laboratoire d’’analyse et de contrôle (Lanac) : des travailleurs exigent la signature du décret

Des travailleurs du laboratoire national d’analyse et de contrôle du ministère du Commerce ont tiré la sonnette d’alarme. « Si le président ne signe pas rapidement le décret faisant du laboratoire un établissement à caractère public, industriel et commercial, il risque simplement de sombrer ».

« Il est incompréhensible que la loi soit votée par l’Assemblée depuis 2014 et que le décret qui régit l’organisation et le fonctionnement du laboratoire tarde à être signé. C’est que dès la signature du décret le laboratoire aura une autonomie de gestion », ont renseigné les interlocuteurs de « L’AS ».



Pour eux, la signature du décret va « permettre au laboratoire de bien gérer son budget. Car, le laboratoire national d’analyse et de contrôle connait présentement des difficultés financières. »



Autres difficultés du laboratoire notées par ces interlocuteurs « l’absence de renouvellement de l’accréditation Iso/Cet 17025 v 2005 délivrée par le Comité français d’accréditation (Cofrac), à la suite de plusieurs efforts déployés ».

La source informe que Lanac est le seul laboratoire public en Afrique sub-saharienne à être accrédité pour l’analyse de la vitamine A dans les huiles raffinées comestibles.

Selon des travailleurs, le laboratoire peine à payer également le personnel contractuel, parce que les cent vingt (120) millions de francs CFA de subvention restent insuffisants pour couvrir leurs charges.