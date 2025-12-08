​Chantiers publics : Déthié Fall impose la tolérance zéro aux entreprises défaillantes

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a marqué les esprits ce lundi à l’Assemblée nationale en adressant une mise en garde ferme à tous les contractants de l’État. Lors de l’examen du budget 2026 de son département, il a réaffirmé la détermination du gouvernement à imposer un strict respect des délais et des engagements sur l’ensemble des chantiers publics.



​Moins de 24 heures après avoir pris des mesures drastiques en relevant un chef de chantier de l’Ageroute pour retard sur l'axe Mabo-Mbirkilane et exigé l'application immédiate des pénalités, Déthié Fall a porté la même "énergie et conviction" devant les députés.

Dans une intervention sans ambiguïté, il a déclaré : « Je ne sais pas combien de jours je resterai dans ce ministère, mais tant que j’y serai, je ferai respecter les règles, les délais et les engagements. Mais je ne permettrai à personne de nuire ni à ma parole ni à mon image ».



​Ce ton martial confirme la volonté affichée par les autorités de mettre en œuvre une "rupture totale et générale" avec les pratiques passées. Le ministre a clairement signifié que l'époque où les entreprises se permettaient de "traîner les chantiers" après avoir encaissé l'argent du contribuable est révolue.

​Déthié Fall a également dénoncé les "coûts de reprise énormes" engendrés par les retards et a déploré la "piètre qualité" de certains ouvrages livrés. « On n'est pas condamné à produire de la médiocrité, » a-t-il fermement déclaré, tapant symboliquement sur la table pour signifier la fin de la complaisance.

