​Comité d’Orientation de l’AUDA-NEPAD : les propositions phares du Président Bassirou Diomaye Faye pour une transformation structurelle du continent africain

Lors de la 42e session du Comité d’Orientation de l’AUDA-NEPAD, le 10 février 2025 en format virtuel, le Président Bassirou Diomaye FAYE a présenté une série de propositions ambitieuses pour transformer structurellement le continent africain. Ces propositions visent à renforcer l’autonomie économique de l'Afrique et à moderniser son développement en réponse aux défis contemporains.



Le Président Bassirou Diomaye FAYE a souligné l’importance de ne plus dépendre exclusivement des financements extérieurs pour soutenir les projets de développement. Ainsi, il a lancé l’initiative "Team Africa", qui a pour objectif de mobiliser les ressources internes du continent africain. Cette initiative vise à encourager l’investissement régional et continental, afin de financer les grands projets d’infrastructure, de santé, d'éducation, et d'industrialisation, tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des aides extérieures.



Une autre priorité évoquée par le Président est l’accélération de la mise en œuvre de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF). Selon lui, cette zone est un levier stratégique pour booster les échanges intra-africains et renforcer l’indépendance économique du continent. En favorisant la libre circulation des biens, des services et des investissements à travers les frontières africaines, la ZLECAF devrait contribuer à stimuler la croissance et à réduire les barrières commerciales qui freinent le développement du continent.



Le développement des infrastructures énergétiques a été identifié comme un facteur clé pour soutenir l’industrialisation de l’Afrique. Le Président Bassirou Diomaye FAYE a insisté sur la nécessité d’améliorer l’accès à l’électricité à travers le continent, afin de répondre à la demande croissante des secteurs industriels et des populations. Il a plaidé pour des investissements massifs dans les infrastructures énergétiques, tant renouvelables que conventionnelles, pour garantir l’autosuffisance énergétique et soutenir la transition vers une économie industrielle.



Dans un contexte de transformation numérique rapide, le Président a également évoqué la nécessité de réformer les systèmes éducatifs pour mieux répondre aux défis de demain. Il a mis en avant l’importance de former la jeunesse africaine aux compétences techniques et professionnelles adaptées aux exigences de la digitalisation et de l'intelligence artificielle (IA). L'objectif est d'équiper la prochaine génération avec les outils nécessaires pour réussir dans un marché du travail de plus en plus globalisé et technologique.



Le Président Bassirou Diomaye FAYE a conclu ses propositions par un appel à l'unité et à la coopération entre les États africains. Selon lui, la transformation structurelle de l’Afrique ne sera possible que si les dirigeants et les populations se mobilisent ensemble pour relever les défis communs. En mettant l’accent sur l'autosuffisance, l'intégration régionale et l’innovation, ces propositions visent à positionner l'Afrique comme un acteur majeur de l'économie mondiale dans les années à venir.



Avec BICGouv (bureau d'information du gouvernement)