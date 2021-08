​Comment une blessure a conduit Abdou Diallo à jouer pour le Sénégal

Dans une interview accordée à la chaîne YouTube "Oui Hustle", Abdou Diallo a expliqué les détails qui l'ont mis sur les rails de la sélection sénégalaise, alors qu'il enfilait les capes dans les équipes de France de jeunes. Tout est en fait parti d'une blessure avant l'Euro Espoirs 2019, pour lequel il était sélectionné. Sylvain Ripoll, alors à la tête des Bleuets, refuse que Diallo manque la première semaine de préparation pour se faire opérer.



Diallo donne priorité à l'opération, et manque de ce fait la compétition. Mais, raconte-t-il, il n'en tient pas rigueur à celui qui a dirigé la France aux derniers Jeux olympiques. Au contraire, il redécouvre la saveur des vacances d'été, et en profite pour partir au Sénégal, le pays de son père, qu'il n'avait encore jamais vu. Un voyage qui lui ouvre les yeux.





Avec Tous les préjugés, Abdou Diallo s'installe à Paris, et demande à Idrissa Gueye le numéro du consulat du Sénégal. Il devient binational, et fête sa première sélection en mars 2021 avec les Lions de la Teranga.

« Le consul général me demande si j’ai déjà parlé avec le coach, je lui dis non et il l’appela en vain. Quand il a eu Aliou Cissé au téléphone, Diallo raconte qu’il lui a garanti que : pas besoin de me convaincre. Si je viens au Sénégal, ce n’est pas parce qu’on m’a promis quoique ce soit. Je viens parce que j’en ai envie ».



Il obtient donc sa première sélection au mois de mars de l’année en cours. Mis dans le bain par Gana, Abdou Diallo a qualifié de « TOP » son intégration dans la Tanière. « Je ne parlais pas wolof mais je suis allé vers les gens, j’apprends », termine le « Lion » qui fera sans doute partie de la liste d’Aliou Cissé pour la CAN Cameroun 2021.