​Côte d'Ivoire: Battue en 2013, Anne Ouloto revient à la charge pour le conseil régional du Cavally

La ministre Anne Ouloto est candidate aux élections régionales prévues pour se tenir d’ici fin 2018. Elle a fait l’annonce le week-end dernier, à la fête des sages et patriarches de Bakoubly (Toulepleu).



« Je suis venue vous annoncer que je suis prête pour le Conseil Régional », a-t-elle déclaré, avant d’expliquer les raisons de sa candidature. « Si je n’assiste pas le Cavally, si je ne réagis pas aujourd’hui, on peut m’accuser de non-assistance à région en danger. Je suis venue vous dire que je suis prête. Pendant que le Président de la République Alassane Ouattara et le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly me font confiance, je ne faillirai pas à mes obligations. »



Pour rappel, Anne Ouloto avait été battue en 2013 par feu Dagobert Banzio lors des élections régionales dans le Cavally. Avec le décès de ce dernier, elle peut espérer avoir désormais le champ libre se faire élire, mais à condition que le PDCI ne présente pas de candidat.