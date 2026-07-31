​Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal : Comment Resolute Mining redessine la carte aurifère de la sous-région

L'expansion minière de Resolute Mining en Afrique de l'Ouest s'accélère à un rythme remarquable à travers la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal, selon les données récentes publiées par l'entreprise.



En Côte d'Ivoire, le projet Doropo franchit une étape en passant « d'une décision finale d'investissement à l'exécution active », marquant le début des grands travaux de construction avec « des dépenses en capital de 22,2 milliards de francs CFA (37 millions de dollars) » et un financement sécurisé de « 93 milliards de francs CFA (155 millions de dollars) auprès de banques locales ».



Parallèlement, le projet ABC se positionne comme un futur pilier stratégique avec « une estimation inférée de 3 millions d'onces d'or » soutenue par un vaste programme de forage, confirmant ainsi l'attractivité minière de la région sous la source des rapports opérationnels de Resolute Mining.



Au Mali, l'opération de Syama fait face à des défis opérationnels tout en maintenant ses caps de modernisation, affichant « une production de 29 881 onces d'or à un coût global de 1 592 400 francs CFA (2 654 dollars) par once ».



Malgré des travaux de maintenance majeurs et un arrêt prolongé du four de grillage, la société souligne que « la mise en service du circuit de flotaison a été achevée avec succès au cours du deuxième trimestre », tandis que le projet de conversion des sulfures (SSCP) progresse rigoureusement « dans le respect de son budget et de son calendrier », nécessitant « un investissement en capital de maintien de 7,8 milliards de francs CFA (13 millions de dollars) », d'après les publications officielles de Resolute Mining.



Au Sénégal, l'opération Mako brille par sa robustesse opérationnelle et ses perspectives de prolongation, enregistrant « une production solide de 15 311 onces d'or à un coût global de 922 800 francs CFA (1 538 dollars) par once ».



Portée par « une utilisation de l'usine maintenue à plus de 99 % » et le traitement continu des stocks prévu jusqu'en 2027, la filiale sénégalaise avance activement sur son projet d'extension (MLEP) avec des progrès notables sur « le Plan d'Action de Réinstallation à Tomboronkoto et la pré-validation de l'étude d'impact environnemental et social à Bantaco », consolidant l'ancrage durable du groupe selon les informations communiquées par Resolute Mining.