​Coupe du monde 2026 : la Suisse s’en prend à l’arbitrage après sa défaite face à l’Argentine

Après sa défaite face à l’Argentine (3-1 a.p.) samedi en quart de finale du Mondial 2026, la Suisse a fait part de son incompréhension face aux décisions de l’arbitre João Pinheiro, remettant notamment en cause l’expulsion de Breel Embolo. Le milieu de terrain Fabian Rieder a même évoqué une décision « catastrophique ».



En seconde période, l'Argentin Leandro Paredes a d'abord reçu un carton jaune pour une faute supposée sur Embolo. Mais l'arbitre, appelé par ses assistants vidéo, a finalement détecté une simulation de l'attaquant du Stade Rennais et l'a puni d'un second avertissement, synonyme de carton rouge.



« C'est juste catastrophique. Je ne sais pas ce que cet arbitre a fait. Je ne comprends pas pourquoi la VAR l'appelle pour une situation comme celle-là », a pesté Rieder devant les journalistes en zone mixte. « Je ne comprends pas comment la VAR peut changer un match avec une situation pareille, il faut juste laisser l'arbitre faire son boulot », a développé le joueur d'Augsbourg.



Son sélectionneur, Murat Yakin, s'est quant à lui montré étonné par le carton jaune initialement adressé à Paredes et les conséquences en cascade qui ont suivi : « Il n'y avait aucune raison de donner ce carton jaune, c'était une situation inoffensive. Je ne comprends pas cette décision, ni le fait qu'au final notre joueur ait été exclu », a-t-il déclaré en conférence de presse.



Le technicien suisse assure toutefois ne pas en vouloir à son attaquant : « Lui jeter l'opprobre aurait été absurde. Il est anéanti de n'avoir pas pu aider l'équipe. »



S'il reconnaît avoir été « soulagé » par la prestation globale de ses joueurs — estimant que « cela montre aussi que l'Argentine [les] a pris au sérieux » —, Yakin a tenu à saluer l'état d'esprit de son groupe :



« Même à dix, nous avons énormément lutté. Nous avons fait un travail remarquable et nous aurions voulu aller jusqu'aux tirs au but, car l'élan aurait été de notre côté. Je ne dirais pas que les Argentins ont été favorisés. C'était un match correct et ouvert, les deux équipes ont joué au football. Malheureusement, nous ne sommes pas sortis vainqueurs aujourd'hui. Mais c'est très clair : je pense que le football n'en est pas sorti gagnant. »