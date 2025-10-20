​Dakar Dem Dikk : les travailleurs exigent de meilleures conditions de travail et la signature de l'accord d'établissement

Les travailleurs de la société nationale de transport public, Dakar Dem Dikk (DDD),ont manifesté leur "ras-le-bol" ce lundi, arborant des brassards rouges. Lors d'un point de presse, Ils ont réclamé de meilleures conditions de travail et la signature d'un accord d'établissement "historique". Regroupés autour d’un mouvement, ils comptent démarrer un plan d'action hebdomadaire, mettant en cause la Direction Générale, accusée de "jouer au dilatoire".



​Masseck Ndiaye, Coordinateur de la coordination des syndicats de DDD, a souligné que de nombreux points de revendications soulevés lors d'une réunion avec le Directeur Général, M. Assane Mbengue, le 3 juillet dernier, n'ont pas été satisfaits.



​La principale pomme de discorde réside dans le retard de la signature de l'accord d'établissement, qui devait être effectif depuis le mois de mai. « On a l'impression que la direction générale de Dakar Dem Dikk est en train de jouer au dilatoire », a déclaré M. Ndiaye, insistant sur l'importance de cet accord pour les employés.



​Les conditions de travail "extrêmement difficiles" constituent le deuxième point saillant. M. Ndiaye a dénoncé l'état des bus, notamment en période de canicule, où "les receveurs sont en train de tomber", le comparant avec le Bus Rapid Transit (BRT) : « Allez voir les conditions de travail du personnel du BRT. Et Dakar Dem Dikk a fait plus de 20 et quelques années avant que le BRT n'arrive ».



​Outre l'accord d'établissement et l'amélioration des conditions de travail, les syndicats réclament l'octroi d'une indemnité de logement pour tous les travailleurs, ainsi qu'une augmentation des salaires et le paiement des primes non versées.



​Pour Mor Wade, délégué du personnel, le manque de collaboration avec la Direction est flagrant. Si le DG, M. Mbengue, avait "réalisé beaucoup de choses" à son arrivée, il a "commencé à reculer". M. Wade a déploré le fait que le Directeur Général ait cessé de recevoir directement les représentants du personnel, les renvoyant au DRH, sans que les procès-verbaux des réunions ne reflètent l'ensemble des revendications.



​Le plan d'action a débuté avec le port des brassards rouges, un mot d'ordre respecté "à 100 %" par les travailleurs, selon M. Ndiaye. Les syndicats ont également adressé une requête à la Direction du Travail et prévoient d'envoyer une lettre d'ultimatum au Directeur Général, lui donnant un délai de 15 jours pour signer l'accord d'établissement.



​« S’il ne réagit pas, nous n’allons pas baisser les bras. Nous irons jusqu’à bloquer le réseau », a averti Mor Wade, précisant toutefois que le point de presse actuel visait à alerter l'opinion publique et non à bloquer immédiatement le travail.



​Une grande conférence de presse est prévue pour le vendredi 24 octobre afin de « dénoncer ce que les travailleurs de DDD sont en train de vivre ». Les travailleurs se disent déterminés à continuer le combat « jusqu'à satisfaction totale ».