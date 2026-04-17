​Dakar : l’avant-première du film « Le Rêve américain » projeté au cinéma Pathé

Le cinéma Pathé de Dakar a accueilli, le 16 avril 2026, l’avant-première du film « Le Rêve américain », réalisé par le cinéaste français Anthony Marciano, en présence de l’acteur principal ainsi que de plusieurs invités de marque, dont l’ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages.



Inspiré d’une histoire vraie, le film raconte le parcours de Bouna Ndiaye, agent de basketball interprété par l’acteur français, Jean Pascal Zadi et Jérémy, ancien employé de vidéoclub à Amiens qui sont des associés et des amis de longues dates. « À chaque chute, on se relevait ensemble et on continuait d’avancer », a souligne Bouna Ndiaye.



Sans réseau ni moyens importants, les deux hommes ont su s’imposer dans l’univers prestigieux de la NBA, en devenant des agents influents. Très ému du film, Bouna Ndiaye a rappelé que cette œuvre reste avant tout leur histoire personnelle, marquée par les épreuves, les sacrifices et la persévérance. « C’est notre histoire. Nous sommes passés par beaucoup de moments difficiles », a-t-il confié.



Les réactions des véritables personnages du film

Originaire du Sénégal, l’agent a indiqué que la présentation du film à Dakar revêt une signification particulière. Selon lui, il était essentiel de venir partager cette réussite avec la jeunesse sénégalaise. « C’est un devoir pour moi de rentrer chez moi. Si je n’impacte pas chez moi, j’ai tout raté », a-t-il déclaré. À l’endroit des jeunes, il a lancé un message clair: « rêver grand, croire en soi, travailler avec discipline et faire preuve de patience ».



Son associé et ami Jérémy Médjana, dont le personnage est interprété par l’acteur et le scénariste Raphael Quenard, a salué l’adaptation cinématographique de leur parcours, estimant que le film restitue fidèlement près de vingt années de travail. « Le réalisateur a réussi en deux heures à raconter près de vingt années de travail », a-t-il souligné. Selon lui, l’objectif principal du film est d’inspirer la jeunesse et de montrer que la réussite demeure possible malgré les obstacles.



Cette projection participe au rayonnement du cinéma français

Dans son allocution, l’ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, a salué une œuvre inspirante qui dépasse le cadre du cinéma. « En venant partager votre histoire, vous ne faites pas que présenter un film, vous ouvrez des perspectives et vous rendez le possible tangible », a-t-elle déclaré.

La diplomate a estimé que le choix du Sénégal pour cette avant-première n’était pas anodin. Selon elle, cette projection participe au rayonnement du cinéma français tout en adressant un message d’espoir à la jeunesse sénégalaise. Elle a également rappelé la place du sport dans la coopération entre la France et le Sénégal, notamment à l’approche des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.



Un public touché par le message du film

Dans la salle, plusieurs spectateurs ont exprimé leur émotion. Fatou Fall, une jeune participante a salué une œuvre qui redonne confiance à une jeunesse souvent confrontée au chômage et au manque de perspectives. « Ce film nous redonne espoir », a-t-elle affirmé.

Évoquant le phénomène de l’émigration irrégulière, elle a lancé un appel aux autorités pour un meilleur accompagnement des jeunes. « Aidez les jeunes à réaliser leurs rêves. Donnez-nous les moyens d’y arriver », a-t-elle plaidé.



Parmi les passages les plus marquants de la projection du film « Le Rêve américain », plusieurs spectateurs ont cité la scène d’une négociation décisive où les personnages principaux, alors en grande difficulté, parviennent finalement à décrocher un contrat majeur après avoir cru jusqu’au bout en leurs chances.