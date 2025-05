​Des Togolais capturés en Ukraine : le gouvernement alerte sur de fausses bourses d'études vers la Russie

Le ministère togolais des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et des Togolais de l’extérieur a lancé une alerte, à travers un communiqué transmis à PressAfrik. Il informe l’opinion publique que plusieurs ressortissants togolais ont été capturés et sont actuellement détenus par les forces armées ukrainiennes pour avoir participé, aux côtés de l’armée russe, aux opérations militaires en cours dans le cadre du conflit russo-ukrainien.



Selon les informations recueillies, la majorité des personnes concernées seraient de jeunes étudiants ayant quitté le Togo sur la base de « prétendues bourses d’études » proposées par des structures se présentant comme basées en Russie.



Face à cette situation jugée préoccupante, le ministère appelle à la plus grande vigilance, en particulier de la part des jeunes Togolais désireux de poursuivre leurs études à l’étranger. Il recommande de vérifier l’authenticité des offres de bourses auprès de ses services compétents ou du ministère de l’Enseignement supérieur avant toute démarche, notamment en ce qui concerne les destinations sensibles comme la Russie.



Le gouvernement togolais indique être en contact avec plusieurs partenaires diplomatiques pour faire toute la lumière sur cette affaire et, dans la mesure du possible, apporter assistance aux personnes concernées.