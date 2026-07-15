​Désenclavement agricole : la Banque mondiale approuve un financement de 78 milliards FCFA pour connecter les zones rurales

La Banque mondiale a annoncé, ce 14 juillet 2026, l'octroi d'un financement additionnel de 140 millions de dollars (environ 78,45 milliards de francs CFA) en faveur du Sénégal. Selon le communiqué, ce soutien massif vise à désenclaver les zones rurales et à améliorer le quotidien de quelque 570 000 habitants.



Le programme prévoit notamment la construction et la modernisation de 275 kilomètres de routes, ainsi que le déploiement d’infrastructures communautaires, telles que des centres de stockage, des marchés et des points d'eau.



En s'inscrivant dans la Vision 2050 et la Stratégie nationale de développement 2025-2029 du Sénégal, le projet entend renforcer l’inclusion économique. La mise en œuvre de ces travaux, qui ciblent prioritairement les axes Koussanar–Koumpentoum et Tambacounda–Dianké Makha, est confiée à l'Agence des travaux et de la gestion des routes.



Ce second volet d’investissement, soutenu par l'Association internationale de développement et complété par un apport de 2 millions de dollars (environ 1,31 milliard de FCFA) de l’État sénégalais, porte l'enveloppe globale du projet d’amélioration de la connectivité dans les zones agricoles du Nord et du Centre à 470,8 millions de dollars, soit un total d'environ 264,48 milliards de FCFA.



L’objectif est de dynamiser les chaînes de valeur agricoles tout en améliorant l'accès aux services essentiels comme l'éducation et la santé pour les populations locales.