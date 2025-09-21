​Développement économique : Dr Seydou Boucoum appelle le Sénégal à se tourner au-delà de la fiscalité

Invité de l’émission "Le Jury du dimanche", l’économiste Dr Seydou Boucoum a mis en garde contre une stratégie de développement qui reposerait uniquement sur la fiscalité. Selon lui, aucun pays ne s’est développé uniquement grâce aux taxes, et le Sénégal doit actionner d’autres leviers pour générer de la richesse.



Dr Boucoum a soutenu qu’un pays a besoin de deux leviers essentiels pour prospérer : la création monétaire et les taxes. Il a insisté sur l’importance de ne pas se contenter des recettes fiscales, qui ne suffisent pas à elles seules à financer le développement.



L'économiste a également plaidé pour un rôle plus actif de l'État dans l'économie, notamment par le biais de "projets stratégiques" qui peuvent générer des richesses, comme les futurs revenus du pétrole.



Enfin, Dr Boucoum a appelé à une révision des critères de convergence de l'UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest Africaine), estimant qu'ils ne sont pas adaptés aux réalités économiques des pays membres. Il a rappelé que le Premier ministre lui-même avait souligné cette nécessité à l'Assemblée nationale.



« Pourtant le premier ministre l'a dit à l’Assemblée nationale. On doit revoir les critères de convergence de l'UEOMA. Elles ne sont pas adaptées à nos réalités. Elles ne sont pas économiques aussi », a déclaré l’invité du JDD.

