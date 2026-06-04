​Diplomatie sportive : Le président de la FSF, Abdoulaye Fall, va inaugurer un sommet à Atlanta avant le Mondial

À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Mercedes-Benz Stadium, le football sénégalais s'illustre hors des terrains en prenant la tête d'une initiative sociale d'envergure.



Le 12 juin prochain, c'est le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, qui aura l'honneur d'inaugurer l'événement « H3R Power Room » dans le centre-ville d'Atlanta.



Selon le média spécialisé Inside World Football, ce rendez-vous mondial se tiendra en marge du tout premier match de la compétition dans la ville, prévu trois jours plus tard entre l'Espagne et le Cap-Vert.



En propulsant le dirigeant sénégalais au cœur de cette ouverture, les organisateurs soulignent le rôle grandissant et l'influence du Sénégal dans les instances et les dynamiques du football international.



Porté par la H3R Story Foundation, un mouvement mondial dirigé par des femmes, cet événement utilise le sport comme un puissant levier d'émancipation économique pour les adolescentes, souvent enclines à abandonner la pratique sportive.



Bénéficiant du soutien de figures majeures telles que George Weah ou l'ambassadeur Andrew Young, la fondatrice Nichelle Gainey précise l'ambition du projet : « Nous ne recherchons pas de jeunes talents sportifs, mais des jeunes femmes que nous pouvons aider à se créer des opportunités et des perspectives de vie, sociales et professionnelles concrètes ».



