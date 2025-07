​Fête de l’excellence : Rufisque honore les meilleurs élèves du département

La quatrième édition de la Fête de l’excellence de l’inspection académique de Rufisque a eu lieu samedi. Cette cérémonie, qui a pour objectif de récompenser les meilleurs élèves du département, a connu une forte mobilisation des acteurs de l’éducation, a également été l’occasion d’échanger sur l’intelligence artificielle (IA) et son impact croissant dans les pratiques pédagogiques.



« À l'heure actuelle, nous sommes en train d'utiliser l'IA. Il faudrait y travailler avec tous les acteurs. Il faut voir quels sont les défis, les rôles et surtout les contraintes. Cependant, nous avons nos valeurs et nos réalités », a déclaré Pape Kandji, Directeur de l’enseignement moyen secondaire général, qui représentait le ministre de l’Éducation.



Les élèves, quant à eux, demandent aux autorités d'équiper les établissements scolaires pour pouvoir s'imprégner et s'adapter plus facilement à l'IA. « L’accès aux outils peut être difficile pour certains établissements. Il faut donc nous aider en fournissant le matériel nécessaire à tout établissement », a sollicité Raky Ndiaye, élève en seconde S à Dara Rama.



Mame Binta Cissé, universitaire et marraine de l’événement, salue pour sa part la promotion des sciences chez les filles, rapporte iRadio.