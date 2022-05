​Finales de Coupe d’Europe avec l’OM: Bamba Dieng et Pape Guèye sur les pas de Bouna, Bèye et Sylvain Ndiaye

Battu (3-2) il y a une semaine à Rotterdam, l’Olympique de Marseille devra éliminer le Feyenoord au Vélodrome pour décrocher le ticket pour la finale de Tirana (Albanie), le 25 mai, aussi de rêver de remporter une deuxième Coupe européenne après la Ligue des champions de 1993.



Deux internationaux sénégalais, Bamba Dieng et Pape Guèye seront en lice pour une deuxième finale en 2022. Titularisé lors de la demi-finale aller, Bamba Dieng avait fait preuve de manque de lucidité avec trois occasions manquées, en dépit de son but sur frappe limpide du droit.



S’il a enfin ouvert son compteur dans cette compétition (1 but en 9 matchs), l’attaquant sénégalais est attendu au Vélodrome avec une plus grande réussite. Son compatriote Pape Guèye, milieu de terrain, fait partie des joueurs marseillais les plus utilisés dans les compétitions européennes cette saison en ayant pris part à 12 des 13 matchs de l’OM.



Si Marseille parvient à se qualifier devant Feyenoord, Bamba Dieng et Pape Guèye se hisseront au même niveau que Bouna Sarr (2018), Habib Bèye et Sylvain Ndiaye (2004), qui avaient disputé une finale européenne avec le club de la Canebière.