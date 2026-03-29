​Fissel : Badara Pouye quitte PASTEF et fustige les priorités politiques locales

À Fissel, le climat politique s’anime après la sortie médiatique de Badara Pouye, ancien membre du parti PASTEF, qui a annoncé sa démission après sept années de compagnonnage. Désormais engagé aux côtés de la coalition Diomaye Président, il affirme vouloir participer à un projet national axé sur le développement et le rassemblement des compétences.



Dans une déclaration sans équivoque, Badara Pouye explique son choix :

« J'ai pris la décision de démissionner de toutes mes fonctions de PASTEF et de démissionner de PASTEF après sept ans de compagnonnage pour rejoindre la coalition Diomaye Président pour apporter mon soutien à mon frère, le président Bassirou Diomaye Faye, qui a comme objectif de construire le Sénégal, de rassembler toutes les compétences sénégalaises pour faire du Sénégal un pays émergent ».



Au-delà de ce repositionnement politique, l’ancien patriote met en lumière les difficultés structurelles de la commune de Fissel. Selon lui, la localité souffre d’un manque criant d’infrastructures socio-économiques de base, une situation qu’il juge préoccupante et prioritaire.



Dans le même temps, Badara Pouye a vivement critiqué la récente visite du Premier ministre Ousmane Sonko dans la commune. Intervenant sur les ondes d’iRadio, il dénonce une démarche qu’il qualifie de purement politique :

« J'en profite aussi pour dénoncer la venue du premier ministre Ousmane Sonko en tant que président de PASTEF, qui vient à Fissel pour inaugurer un siège de moins de cinq mètres carrés. Venir inaugurer un siège dans une commune qui manque de tout, qui n'a rien. Donc, pour moi, c'est un acte politique ».



Poursuivant son argumentaire, il estime que ce déplacement s’inscrit dans un contexte de tensions entre les sphères du pouvoir et constitue, selon lui, une provocation : « C'est un manque de respect à l'endroit du président de la République. C'est une provocation, et cette provocation, nous allons répondre de façon vigoureuse ».



Cette sortie médiatique illustre les fractures politiques persistantes au niveau local, sur fond de rivalités entre acteurs majeurs du paysage politique sénégalais. Elle met également en exergue les attentes pressantes des populations de Fissel, confrontées à des défis de développement que beaucoup jugent encore insuffisamment pris en charge.