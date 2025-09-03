​Forum africain des systèmes alimentaires : les experts appellent à l'innovation pour transformer l'agriculture africaine

Le Forum africain des systèmes alimentaires, qui se tient actuellement à Dakar, est l'occasion pour les chercheurs, entrepreneurs et développeurs de se pencher sur l'avenir de l'agriculture sur le continent. Le Dr Issa Ouedraogo, chercheur senior à Alliance Bioversity International-CIAT, a souligné l'importance de l'événement et a mis en lumière les défis majeurs auxquels l'Afrique est confrontée pour assurer sa sécurité alimentaire.



Selon le Dr Ouedraogo, les sessions du forum ont déjà révélé un grand nombre d'innovations et de plateformes visant à renforcer la résilience des agriculteurs. Il a rappelé que l'Afrique est un continent où les agriculteurs travaillent sur de très petites parcelles et utilisent des outils rudimentaires, des semences inadaptées et des quantités insuffisantes d'engrais, ce qui compromet à la fois leur sécurité alimentaire et leurs revenus. « Notre système de production est très dépassé », a-t-il déclaré.



L'expert a insisté sur la nécessité de s'adapter au changement climatique en utilisant des semences plus productives et en renforçant l'accès aux informations climatiques pour les producteurs, souvent difficile et coûteux.



Le Dr Dr Ouedraogo, a toutefois salué les efforts du Sénégal en matière d'agriculture intelligente face au climat, même si cette pratique n'est encore qu'à petite échelle. Il a plaidé pour le transfert de technologies et de l'expérience d'autres régions, comme l'Afrique de l'Est ou la Chine, pour permettre au Sénégal et à d'autres pays d'accélérer leur transformation agricole.



Les attentes du forum sont nombreuses, a précisé le chercheur. Son organisation présentera des plans d'investissement pour l'agriculture intelligente face au climat dans plusieurs pays, dont le Sénégal. L'objectif est de vulgariser ces innovations et de renforcer les capacités des producteurs, des jeunes et des femmes, afin de garantir une meilleure productivité et une sécurité alimentaire durable pour tous.



Près de 6 000 participants, dont des ONG, des chercheurs et des entrepreneurs venus de plus de 70 pays, se sont réunis à Dakar pour la 15ème édition du Forum africain des systèmes alimentaires. L'événement, qui se tient jusqu'à vendredi, met l'accent sur l'urgence de moderniser le secteur agricole pour le rendre plus attrayant pour la jeunesse et en faire un véritable moteur de développement.