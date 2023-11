​Gestion des frontières Sénégal-Guinée Bissau: 13 membres de la commission technique mixte installés ce jeudi

Au total treize (13) membres de la commission technique mixte de réaffirmation de la frontière terrestre et de délimitation de la frontière maritime entre le Sénégal et la Guinée Bissau ont été officiellement installés, ce jeudi. La cérémonie d’installation a été présidée par le vice-amiral Oumar Wade, chef d’Etat major particulier du président de la République et président de la commission nationale de la gestion des frontières



« La frontière est avant tout un espace de coopération entre la Guinée Bissau et le Sénégal. La commission technique bissau-guinéenne conduit avec la nôtre une recherche documentaire qui permet d’identifier physiquement les zones frontalières et nous devons travailler dans les années qui viennent à sa matérialisation », a souligné Oumar Wade.



Selon lui, la commission a pour objectif de matérialiser les frontières. Apres cette matérialisation, toutes les démarches seront faites entre les deux commissions pour qu’il y ait une coopération transfrontalière naturelle qui existe actuellement entre les communautés. A l’en croire, la finalité de ces travaux, c’est de faire en sorte que la frontière soit une zone pacifiée, mais aussi de permettre aux communautés de développer leurs activités telles que l’agriculture, l’élevage, la pèche, dans un environnement maitrisé et encadré par l’Etat.



M. Wade appelle la police, la douane et la gendarmerie à prendre compte de manière convenue « les préoccupations et les problèmes que nous avons. Il s’agit de lutter ensemble contre la criminalisation qui est un travail initial, qui a long terme aboutira à une coopération non seulement entre les populations mais également une coopération entre les différents démembrement de l’Etat ».