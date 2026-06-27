​Guy Marius Sagna dénonce des propos de Bastian Schweinsteiger sur le football ivoirien

Le député sénégalais Guy Marius Sagna a vivement réagi à des déclarations attribuées à l'ancien international allemand Bastian Schweinsteiger, qu'il qualifie de « racistes » à l'encontre du football ivoirien. L'élu estime que ces propos dépassent le seul cadre du sport et visent, selon lui, l'ensemble des Africains et leur diaspora.



Dans une publication, Guy Marius Sagna affirme que Bastian Schweinsteiger, champion du monde 2014 et ancien joueur emblématique du Bayern Munich, aujourd'hui consultant sur la chaîne publique allemande ARD, a décrit le football ivoirien comme un « football africain peu orthodoxe, un peu sauvage, pas tout à fait tactique ».



Pour appuyer sa réaction, le député cite Frantz Fanon : « Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. » Il établit un parallèle avec cette citation pour soutenir que les propos visant le football ivoirien concernent, selon lui, tous les peuples africains et leur diaspora.



Guy Marius Sagna dit condamner « énergiquement » ces déclarations et exprime son soutien à l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire.