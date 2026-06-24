​Harcèlement, licenciements, télétravail : Ce que le nouveau Code du Travail va changer au Sénégal

Le Sénégal se lance dans la modernisation en profondeur de son cadre législatif avec un nouveau projet de loi portant Code du Travail, visant à corriger les limites de la loi de 1997.



Face aux « mutations du monde du travail » induites par les progrès technologiques et les bouleversements de la pandémie de Covid-19, l'État ambitionne d'adapter ses textes pour favoriser des « emplois décents et durables ».



Cette réforme entend remédier à l'obsolescence de certaines dispositions, combler des « vides juridiques » et assurer une meilleure conformité avec les conventions internationales ratifiées par le pays.



Ce projet introduit des innovations majeures, notamment « l'institution du télétravail » et la « consécration de la dématérialisation » des procédures RH et administratives.



Pour mieux protéger les travailleurs, le texte instaure un « plan social » comme alternative au licenciement économique et renforce les dispositifs de lutte contre la « violence et le harcèlement au travail ».



Enfin, le législateur a choisi de simplifier la gestion des litiges en procédant à la « suppression de l'obligation de conciliation préalable devant les tribunaux du travail » au profit d'une réinstauration de l'arbitrage et d'une officialisation de la médiation pour les différends collectifs.